Запорожская АЭС потеряла связь с последней внешней линией электропередачи

Запорожская АЭС была отключена от последней внешней линии электропередачи

Запорожская АЭС потеряла связь с последней внешней резервной линией электропередачи во вторник. Об этом сообщает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте», — сообщил он на странице МАГАТЭ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

Он отметил, что российская сторона предпринимает всевозможные меры, чтобы защитить энергетический объект и не допустить аварии и экологической катастрофы из-за обстрелов.