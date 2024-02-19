В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

Депутат Швыткин: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ситуации на энергетическом объекте, который контролирует российская сторона.

«На Запорожской электростанции наши подразделения несут службу, вместе с тем продолжаются обстрелы, попытки переправы вблизи ВСУ со стороны ВСУ, также дроны, что напрямую угрожает радиационной безопасности. Вместе с тем МАГАТЭ на сегодняшний день не принимает должных мер по образумливанию вэсэушников в части недопущения этого», — сказал депутат.

Он отметил, что российская сторона предпринимает всевозможные меры, чтобы защитить энергетический объект и не допустить аварии и экологической катастрофы из-за обстрелов.

В первые дни после начала специальной военной операции (СВО) российские силы взяли под контроль ЗАЭС. С сентября 2022 года она фактически перестала функционировать, работа реакторов была остановлена.

6 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня, которая выходит за рамки технических аспектов. 7 февраля он лично посетил энергообъект с рабочим визитом.

