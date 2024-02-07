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11:08, 7 февраля 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ начал визит на Запорожскую АЭС и пересек линию фронта

Гендиректор МАГАТЭ Гросси начал визит на Запорожскую АЭС и пересек линию фронта

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с делегацией организации начал визит на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и пересек линию фронта на российском контрольно-пропускном пункте (КПП), передает ТАСС.

«[Группа] пересекла мост через реку Карачекрак и проехала российский КПП у города Васильевка по пути с контролируемой Киевом территории на Запорожскую АЭС (...) Кортеж из 12 автомобилей, который двигается в сопровождении военной полиции, прошел КПП без остановок», — отмечается в сообщении.

1 февраля в агентстве заявили о намерении Гросси посетить Запорожскую АЭС в течении двух недель. Гендиректор МАГАТЭ связал свой визит с нестабильностью ситуации на энергетическом объекте.

Накануне руководитель агентства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Глеб Палехов
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