Глава МАГАТЭ начал визит на Запорожскую АЭС и пересек линию фронта

Гендиректор МАГАТЭ Гросси начал визит на Запорожскую АЭС и пересек линию фронта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с делегацией организации начал визит на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и пересек линию фронта на российском контрольно-пропускном пункте (КПП), передает ТАСС.

«[Группа] пересекла мост через реку Карачекрак и проехала российский КПП у города Васильевка по пути с контролируемой Киевом территории на Запорожскую АЭС (...) Кортеж из 12 автомобилей, который двигается в сопровождении военной полиции, прошел КПП без остановок», — отмечается в сообщении.

1 февраля в агентстве заявили о намерении Гросси посетить Запорожскую АЭС в течении двух недель. Гендиректор МАГАТЭ связал свой визит с нестабильностью ситуации на энергетическом объекте.

Накануне руководитель агентства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.