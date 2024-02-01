Раскрыта дата визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС

МАГАТЭ: глава агентства Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе. Дата визита раскрыта в заявлении на сайте организации.

«Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЗАЭС, чтобы обсудить и оценить важные вопросы и последние события, связанные со все еще хрупкой ситуацией в области ядерной безопасности, в том числе сокращение числа сотрудников, работающих на этом крупном объекте», — говорится в документе.

Отмечается, что глава агентства уже в четвертый раз пересечет линию фронта боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС. Прежде чем отправиться на объект, Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

Ранее в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Гросси заявил, что МАГАТЭ не увидело признаков использования на Украине ядерных материалов на фронте. Он также подчеркнул, что потенциальная угроза крупной ядерной аварии на ЗАЭС по-прежнему очень реальна.