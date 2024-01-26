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12:12, 26 января 2024Мир

МАГАТЭ высказалось об использовании Киевом ядерных материалов на фронте

Гросси: МАГАТЭ не увидело на Украине использования ядерных материалов на фронте
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Cristina Sille / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не увидело признаков использования на Украине ядерных материалов на фронте. Об этом в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН высказался директор агентства Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения», — сказал он.

Директор МАГАТЭ также подчеркнул, что Потенциальная угроза крупной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по-прежнему очень реальна.

Ранее Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшие 10 дней. В декабре 2023 года Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС, которые пройдут с января по февраль 2024 года.

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