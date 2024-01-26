Глава МАГАТЭ анонсировал визит в Россию и на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшие 10 дней

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину. Его слова приводит ТАСС.

Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшее время. «Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России», — уточнил он по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.