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00:51, 26 января 2024Мир

Глава МАГАТЭ анонсировал визит в Россию и на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшие 10 дней
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Lisi Niesner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину. Его слова приводит ТАСС.

Гросси анонсировал визит в Россию и на Украину в ближайшее время. «Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России», — уточнил он по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

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      Марина Совина
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