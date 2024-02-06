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20:26, 6 февраля 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ провел встречу с Зеленским перед визитом на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в преддверии визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) прибыл в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«В преддверии визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС провели содержательную встречу в Киеве. Единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация», — уверен глава украинского государства.

По его словам, руководитель МАГАТЭ своими действиями якобы вносит вклад в реализацию «украинской формулы мира».

Ранее в агентстве заявили о намерении Гросси посетить Запорожскую АЭС до 11 февраля.

Глава агентства связал предстоящий визит с ситуацией на энергетическом объекте. Он считает, что работу электростанции нельзя назвать стабильной.

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      Глеб Палехов
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