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19:08, 6 февраля 2024Мир

Глава МАГАТЭ предупредил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси: ситуацию на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС) нельзя назвать стабильной, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Видео с его выступлением публикует пресс-служба агентства в X.

«Если сложить все элементы, о которых я говорю, то можно увидеть, что совершенно нет места для самоуверенности, нет причин думать, что там все стабильно. Совсем не так», — предупредил глава МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что Гросси посетит Россию на следующей неделе. «На следующей неделе я буду находиться в России», — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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