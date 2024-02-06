Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси заявил, что посетит Россию на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию на следующей неделе. Об официальном визите главы агентства сообщает Reuters.

«Необходим диалог [между представителями МАГАТЭ, Украины и России], поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — заявил глава агентства.

Ранее сообщалось, что Гросси также посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для того, чтобы обсудить и оценить важные вопросы работы АЭС. Прежде чем отправиться на объект, Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.