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09:40, 6 февраля 2024Мир

Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси заявил, что посетит Россию на следующей неделе

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию на следующей неделе. Об официальном визите главы агентства сообщает Reuters.

«Необходим диалог [между представителями МАГАТЭ, Украины и России], поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — заявил глава агентства.

Ранее сообщалось, что Гросси также посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для того, чтобы обсудить и оценить важные вопросы работы АЭС. Прежде чем отправиться на объект, Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

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      Виктория Кондратьева
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