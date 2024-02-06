В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС проблемой глобального уровня

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС является проблемой глобального уровня

Cитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является глобальной проблемой, выходящей за рамки технических аспектов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

Во время визита в Киев он отметил, что обсуждал эту проблему с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«Это вопросы высокого политического значения», — подчеркнул Гросси. Он назвал это проблемой мирового масштаба. По мнению руководителя, судьба крупнейшей в Европе атомной электростанции и последствия проблем на ней выходят за рамки чисто технического аспекта.

Ранее в МАГАТЭ заявили о намерении Гросси посетить ЗАЭС до 11 февраля.