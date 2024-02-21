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18:02, 21 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский предложил премьеру Польши встретиться на границе

Зеленский предложил премьеру Польши Туску встретиться на границе между странами

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску встретиться на границе между странами для решения проблемы с блокадой. Об этом он заявил в Telegram.

«И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», — призвал украинский лидер.

Зеленский поручил правительству до 24 февраля быть на украино-польской границе. Он также выразил готовность присутствовать там. Кроме того, глава государства обратился к Еврокомиссии (ЕК) с призывом сохранить единство в Европе. Президент Украины также попросил, чтобы во встрече участвовал представитель ЕК.

21 февраля Зеленский высказался о сложившемся кризисе из-за протеста фермеров на границе с Польшей. Украина в ближайшее время предпримет конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов, уточнял он.

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      Кристина Есикова
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