Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 21 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский отреагировал на блокаду украинской границы польскими фермерами

Зеленский о блокаде границы польскими фермерами: определили наши следующие шаги

Фото: Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сложившийся из-за протеста фермеров на границе с Польшей кризис. Киев в ближайшее время предпримет конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП), собщил он в Telegram.

«Сегодня, кроме ежедневных тем, — блокировка на польской границе. С чиновниками — вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским — подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — говорится в публикации.

20 февраля польские фермеры начали протест из-за аграрной политики Европейского союза (ЕС). В ходе одной из акций они перекрыли железную дорогу у КПП «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда на пути украинское зерно.

Ранее Киев на официальном уровне призвал Варшаву наказать протестующих. По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, местные правоохранительные органы должны начать уголовное преследование участников антиукраинских акций.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Россияне погрозили искупать чиновников в нечистотах из-за засора в канализации

      В Белоруссии сообщили о нарушениях воздушной границы страны

      Звезда «Великолепного века» отреагировал на морозы в Москве

      В США заявили о растерянности ВСУ после потери Авдеевки

      Россиянина нашли в морге после вечеринки у вернувшегося с СВО друга

      Зеленский отреагировал на блокаду украинской границы польскими фермерами

      Российский пенсионер после ссоры с женой устроил стрельбу по полицейским

      Рэпер Macan осудил публикующих фото в купальнике девушек

      Сестра штурмана Ми-8 резко высказалась о возможной смерти Кузьминова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше