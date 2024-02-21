Зеленский отреагировал на блокаду украинской границы польскими фермерами

Зеленский о блокаде границы польскими фермерами: определили наши следующие шаги

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сложившийся из-за протеста фермеров на границе с Польшей кризис. Киев в ближайшее время предпримет конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов (КПП), собщил он в Telegram.

«Сегодня, кроме ежедневных тем, — блокировка на польской границе. С чиновниками — вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским — подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — говорится в публикации.

20 февраля польские фермеры начали протест из-за аграрной политики Европейского союза (ЕС). В ходе одной из акций они перекрыли железную дорогу у КПП «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда на пути украинское зерно.

Ранее Киев на официальном уровне призвал Варшаву наказать протестующих. По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, местные правоохранительные органы должны начать уголовное преследование участников антиукраинских акций.