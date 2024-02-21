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15:05, 21 февраля 2024Из жизни

Женщина имитировала 17 беременностей ради пособий и отпуска на работе

В Италии женщина имитировала беременности в течение 24 лет ради пособий

Фото: Unsplash

Жительница Италии попала под суд за то, что притворялась беременной в течение 24 лет ради денег. Об этом сообщает Oddity Central.

50-летняя Барбара Иоэле не менее 17 раз имитировала беременности ради декретного отпуска на работе и пособий. За 24 года она получила в общей сложности 110 тысяч евро (10,9 миллиона рублей). Женщина лгала, что 12 раз у нее случились выкидыши, а остальные пять беременностей прошли хорошо. Она утверждала, что якобы родила пять здоровых детей, которых назвала Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэле.

Чтобы не вызывать подозрений, в каждую из фальшивых беременностей Иоэле делала себе накладной живот из подушек, ходила так, будто находится в положении, а также подделывала многочисленные документы и справки. Полиция заподозрила неладное, когда женщина «вынашивала» младшего ребенка, которого якобы родила в декабре 2023 года. Власти провели расследование и выяснили, что ни новорожденного, ни других детей Иоэле никто никогда не видел.

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Полиция собрала необходимые улики и обвинила женщину в мошенничестве, краже личных данных и совершении других преступлений. Отмечается, что Иоэле отказалась явиться на допрос к следователям. Она предъявила две медицинские справки — на этот раз подлинные — о ее плохом состоянии здоровья. Тем не менее ей грозит тюремное заключение.

Однако бойфренд Иоэле, Давиде Пиццинато, согласился сотрудничать со следствием. Он встречается с женщиной с 2012 года. По словам мужчины, он знал о ее аферах с начала отношений. Пиццинато обвиняют в соучастии в преступлениях, но он готов давать показания против Иоэле в обмен на смягчение приговора.

Ранее жительница Китая притворилась беременной и попыталась найти состоятельного мужа. Женщина утверждала, что находится на пятом месяце беременности.

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