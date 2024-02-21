Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ
При минометном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ленинский Шебекинского городского округа пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Есть одна пострадавшая — жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия», — сообщил губернатор.
По его данным, всего по населенному пункту противник выпустил шесть минометных снарядов. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
В результате обстрела повреждения получили несколько частных жилых домов. В одном из них повреждена крыша, в другом — посечены фасад и забор, а также выбиты окна.
19 февраля в Белгороде дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Об атаках ВСУ на регион тогда не сообщалось.