Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 21 февраля 2024Россия

Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Ленинского пострадала женщина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При минометном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ленинский Шебекинского городского округа пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая — жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия», — сообщил губернатор.

По его данным, всего по населенному пункту противник выпустил шесть минометных снарядов. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В результате обстрела повреждения получили несколько частных жилых домов. В одном из них повреждена крыша, в другом — посечены фасад и забор, а также выбиты окна.

19 февраля в Белгороде дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Об атаках ВСУ на регион тогда не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

      Россиянке отказались продать воду в аэропорту Италии из-за гражданства

      В «Барселоне» завелся крот

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше