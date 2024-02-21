Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Ленинского пострадала женщина

При минометном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ленинский Шебекинского городского округа пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая — жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия», — сообщил губернатор.

По его данным, всего по населенному пункту противник выпустил шесть минометных снарядов. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В результате обстрела повреждения получили несколько частных жилых домов. В одном из них повреждена крыша, в другом — посечены фасад и забор, а также выбиты окна.

19 февраля в Белгороде дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Об атаках ВСУ на регион тогда не сообщалось.