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07:01, 21 февраля 2024Забота о себе

Женщинам напомнили главные правила интимной гигиены

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Интимная гигиена так же важна, как уход за кожей, волосами и ногтями, рассказала специалистка по интимной гимнастике Стефани Тейлор. О главных правилах ухода за женскими половыми органами она напомнила в беседе с изданием Mirror.

В первую очередь Тейлор порекомендовала женщинам использовать для интимной гигиены средства, предназначенные для чувствительной кожи и не содержащие парфюмерных добавок. Специалистка также посоветовала отказаться от тесного нижнего белья, так как оно может спровоцировать развитие инфекций мочеиспускательного канала.

Тем, кто занимается спортом, Тейлор посоветовала сразу после тренировок переодеваться в чистую одежду. По ее словам, в противном случае в пропотевшем белье будут размножаться бактерии. Кроме того, она призвала женщин не избавляться от лобковых волос. Специалистка заверила, что волосы в интимной зоне защищают ее от трения, впитывают пот и останавливают развитие бактерий и микробов.

Влагалище на самом деле самоочищается благодаря полезным бактериям, известным как лактобактерии, а использование ароматизированных гелей для душа, пены для ванн, увлажняющих кремов и салфеток может нарушить тщательно сбалансированный уровень pH, что потенциально может вызвать у вас неприятные последствия — молочницу или бактериальный вагиноз

Стефани Тейлорспециалист по интимной гимнастике

Тейлор также порекомендовала женщинам делать упражнения на укрепление тазового дна, чтобы быть здоровыми. «Если игнорировать тазовое дно, можно столкнуться с недержанием мочевого пузыря, пролапсом или потерей чувствительности во время секса. Упражнения на укрепления тазового дна нужно делать ежедневно», — заключила она.

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Ранее эксперт в области здравоохранения Александра Пенк назвала симптомы, при появлении которых женщинам необходимо обратиться к гинекологу. В их число специалистка включила боль и кровотечения во время или после полового акта.

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      Александра Лисица
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