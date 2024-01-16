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20:33, 16 января 2024Забота о себе

Женщин предупредили о требующих срочного обращения к гинекологу симптомах

Фото: Mariakray / Shutterstock / Fotodom

Боль и кровотечения во время или после полового акта являются возможными признаками рака шейки матка, предупредила эксперт в области здравоохранения, руководитель отдела по рассмотрению жалоб пациентов Александра Пенк. В беседе с Daily Mirror она перечислила симптомы, требующие срочного обращения к врачу.

Пенк подчеркнула, что рак шейки матки не передается по наследству, поэтому его можно предотвратить, если регулярно посещать гинеколога. По ее словам, главными факторами развития заболевания являются хронические инфекции половой системы. Также заболевание может развиться после инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Эксперт отметила, что наиболее распространенными симптомами этого вида рака являются боль или дискомфорт во время полового акта. Также, по ее мнению, женщинам стоит обращать внимание на необычные выделения из влагалища и болезненные ощущения в области органов малого таза. «Еще один признак, который часто называют пациенты, — это вагинальное кровотечение между менструациями, во время или после интимной близости», — сказала Пенк.

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Специалистка добавила, что рак шейки матки часто протекает незаметно, поэтому отсутствие симптомов не гарантирует, что болезни нет. Единственный надежный способ вовремя выявить злокачественные клетки — регулярно проходить скрининг, заключила Пенк.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал причины развития рака у молодых людей. По его мнению, люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями из-за питания, поездок в другие страны и внешней среды.

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      Екатерина Улитина
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