Врач назвал причины развития рака у молодых людей

Онколог Черемушкин: молодые люди стали чаще болеть раком из-за еды и поездок

Молодые люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями из-за питания, поездок в другие страны и внешней среды, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Причины развития рака у молодых людей он назвал в беседе с News.ru.

По словам Черемушкина, на здоровье молодых влияет характер их питания, поскольку вместо здоровой еды они предпочитают питаться консервантами и фастфудом. «Кроме того, нужно понимать: когда человек уезжает в другую страну, меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей эта микрофлора привычна, то для путешественников она может оказаться патогенной», — заявил Черемушкин.

К развитию рака, добавил он, могут привести стресс и генетические факторы. «Методы лечения улучшаются, мы призываем к ранней диагностике, но негативные факторы перевешивают», — сказал он

Врач добавил, что количество больных не уменьшается, а растет. Однако, благодаря быстрому обнаружению раковой опухоли, увеличиваетcя и число тех, кому удается побороть онкологию.

О том, что в мире за последние 20 лет резко увеличилось число новых случаев онкологических заболеваний, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology. Тревогу специалистов вызывает то, что новые случаи рака стали чаще фиксировать у молодых людей в возрасте до 50 лет.