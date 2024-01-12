В мире резко выросло число случаев рака у молодых людей

WSJ: в мире увеличилось число новых случаев рака у молодых людей до 50 лет

В мире за последние 20 лет резко увеличилось число новых случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.

Тревогу специалистов вызывает то, что новые случаи рака стали чаще фиксировать у молодых людей в возрасте до 50 лет. В США с 2000 по 2019 год этот показатель вырос на 12,8 процента, говорится в исследовании. Аналогичная тенденция наблюдается в Австралии и странах Западной Европы.

Руководитель программы для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в США Андреа Черчек предположила, что снижение возраста пациентов с онкологическими заболеваниями может быть связано с изменениями в окружающей среде, в современной пище и лекарствах. Тем не менее врачи отметили, что эти факторы не могут в полной мере объяснить происходящее.

Хирург по колоректальному раку в онкоцентре Андерсона при Техасском университете Нэнси Ю добавила, что у многих пациентов не было проблем со здоровьем до постановки диагноза.

Ранее руководитель онкоцентра, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал, что употребление острой и соленой пищи может спровоцировать рак желудка. По его словам, раком желудка чаще всего болеют жители азиатских стран, где добавляют в пищу много специй и пряностей.