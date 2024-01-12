Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:56, 12 января 2024Забота о себе

В мире резко выросло число случаев рака у молодых людей

WSJ: в мире увеличилось число новых случаев рака у молодых людей до 50 лет

Фото: Unsplash

В мире за последние 20 лет резко увеличилось число новых случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.

Тревогу специалистов вызывает то, что новые случаи рака стали чаще фиксировать у молодых людей в возрасте до 50 лет. В США с 2000 по 2019 год этот показатель вырос на 12,8 процента, говорится в исследовании. Аналогичная тенденция наблюдается в Австралии и странах Западной Европы.

Руководитель программы для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в США Андреа Черчек предположила, что снижение возраста пациентов с онкологическими заболеваниями может быть связано с изменениями в окружающей среде, в современной пище и лекарствах. Тем не менее врачи отметили, что эти факторы не могут в полной мере объяснить происходящее.

Материалы по теме:
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Убийца иммунитета. Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
Убийца иммунитета.Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
21 декабря 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Хирург по колоректальному раку в онкоцентре Андерсона при Техасском университете Нэнси Ю добавила, что у многих пациентов не было проблем со здоровьем до постановки диагноза.

Ранее руководитель онкоцентра, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал, что употребление острой и соленой пищи может спровоцировать рак желудка. По его словам, раком желудка чаще всего болеют жители азиатских стран, где добавляют в пищу много специй и пряностей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

      Петербургский подросток проник в магазин и надругался над символами года

      В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

      В двух странах отменили концерты стендап-комика Белого

      Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

      Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

      Япония запустила ракету со спутником-шпионом

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости