Россиян предупредили о влиянии острой пищи на развитие рака желудка

Онколог Серяков заявил о влиянии острой еды на развитие рака желудка

Рак желудка является одним из самых распространенных заболеваний в мире, а повлиять на его развитие может в том числе неправильное питание. О том, как острая пища влияет на развитие рака желудка, «Известиям» рассказал руководитель онкоцентра, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков.

По его словам, раком желудка чаще всего болеют жители азиатских стран, так как они регулярно употребляют острую пищу с большим количеством пряностей и соли. Подобная еда, предупредил Серяков, оказывает влияние на здоровье: она может вызвать язву желудка, а после и привести к онкологии.

«Острая пища может спровоцировать обострения у тех, кому уже диагностированы воспалительные заболевания желудка и кишечника (язвы и эрозии), синдром раздраженного кишечника, рефлюксная и другие болезни пищеварительного тракта», — заявил эксперт.

Не только острая, но также соленая пища вроде колбас и копченостей может быть опасна для желудка. Вместо подобных продуктов онколог посоветовал чаще употреблять овощи и фрукты, а также сократить количество соли и специй при приготовлении еды.

Ранее онколог Беслан Балкаров рассказал, что на ранних стадиях рак желудка, как и другие виды рака, может протекать бессимптомно. Сначала у пациента возникают проблемы с глотанием, его мучают изжога, тошнота и рвота. При общем недомогании стоит обратиться к врачу как можно скорее.