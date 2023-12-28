Вызывает рак и мешает забеременеть. Миллиарды людей на планете заражены вирусом папилломы человека. Чем он опасен?

Онколог Умарова: мужчинам и женщинам нужно сдавать анализ на ВПЧ раз в год

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем. Им в течение жизни заражаются 90 процентов мужчин и 80 процентов женщин. О вирусе существует множество заблуждений: от того, что его наличие говорит об измене партнеру, до того, что женщины, заразившиеся ВПЧ, не смогут родить. Эти и другие мифы врачи развеяли в беседе с «Лентой.ру».

ВПЧ передается только половым путем, поэтому его наличие у партнера говорит об измене?

ВПЧ передается не только половым, но и бытовым путем, например, при использовании общих средств гигиены. Также мать может передать его ребенку при родах, объяснил онколог-уролог клиники OncoCareClinic 308 Владимир Заркуа. Это значит, что заражение не всегда говорит об измене.

Помимо того, наличие ВПЧ можно определить с помощью анализов далеко не сразу после заражения, рассказала «Ленте.ру» акушер-гинеколог, онколог OncoCareClinic 308 Сафия Умарова.

ВПЧ может какое-то время находиться в латентном состоянии, значит, что на момент начала длительных отношений человек уже мог быть им заражен Сафия Умарова акушер-гинеколог, онколог

В то же время, продолжила врач, если у человека вирус не обнаружили, это не дает гарантию его верности. В данном вопросе ориентироваться только на состояние здоровья партнера нельзя.

Все штаммы ВПЧ одинаково опасны и все они вызывают рак?

Не все штаммы вируса одинаково опасны, заверила Умарова. По ее словам, специалисты выделяют две группы ВПЧ — высокого и низкого онкогенного типа. Первая считается наиболее опасной, и длительное заражение вирусом онкогенного типа может стать причиной развития рака у женщин.

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«Однако женщина не умрет, если вовремя будет проходить обследования и своевременно лечиться. Предраковые состояния шейки матки можно вовремя излечить», — успокоила акушер-гинеколог.

Гинеколог, гемостазиолог, профессор Седа Баймурадова добавила, что бородавки и генитальные кондиломы, вызванные ВПЧ, — это действительно один из факторов риска развития рака. Но это не означает, что все люди с этими образованиями на коже обязательно заболеют.

«Существуют и другие факторы, повышающие риск развития рака, — предупредила профессор. — Это курение, пассивный образ жизни, заражение другими инфекциями (например, ВИЧ), а также генетическая предрасположенность».

ВПЧ нужно лечить специальными препаратами?

Прямого лечения вируса не существует, констатировала доктор Баймурадова. К тому же у молодых людей с сильным иммунитетом вирус может исчезать сам. Однако тем, у кого из-за ВПЧ появились бородавки, могут назначить различные методы лечения: уничтожение бородавок химическими препаратами, криотерапией или лазером, а также специальные лекарства. Для выбора наиболее подходящего метода необходима консультация с врачом.

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Женщины, которые не лечат ВПЧ, не смогут забеременеть и родить, а прививка вызывает бесплодие?

Онколог Заркуа в беседе с «Лентой.ру» опроверг это убеждение, отметив, что женщина с ВПЧ может забеременеть и родить, так как это заболевание никак не влияет на репродуктивную функцию.

Только 16 и 18 тип ВПЧ непосредственно влияет на развитие рака, но это не мешает забеременеть. Вопрос только в том, какой это рак и можно ли рожать при нем Владимир Заркуа онколог-уролог

В то же время доктор Умарова отметила, что длительное заражение ВПЧ может препятствовать наступлению беременности, поскольку оно может провоцировать заболевания шейки матки.

А вот прививку от ВПЧ врачи назвали безопасной. По словам профессора Баймурадовой, нет никаких доказательств того, что вакцина может привести к бесплодию.

Все прививки от ВПЧ прошли серьезные клинические исследования и были признаны безопасными и эффективными

Вакцины разработали, чтобы защищать от определенных типов вируса папилломы человека, которые чаще других вызывают рак. «Любые побочные эффекты от вакцины обычно легкие и временные, например, могут включать боль, воспаление или покраснение в месте укола», — объяснила гинеколог.

Прививка от ВПЧ нужна только девочкам и только до наступления половой зрелости?

Ранее прививки от ВПЧ делали только девочкам, но позже рекомендации расширили, поэтому теперь вакцинируют и мальчиков. И делать ее можно не только до наступления половой зрелости, рассказала Баймурадова.

В большинстве развитых стран прививки от ВПЧ делают всем молодым людям — и мужчинам, и женщинам — вплоть до 26 лет, вне зависимости от того, ведут ли они сексуальную жизнь и заражены ли ВПЧ Седа Баймурадова гинеколог, гемостазиолог

Профессор отметила, что вакцинация, особенно в подростковом возрасте, помогает снизить количество заражений ВПЧ. «Вакцинация взрослых в 27 лет и выше тоже может быть актуальна, если повышен риск заражения или развития ВПЧ-ассоциированной патологии», — дополнила врач.

Баймурадова также заверила, что независимо от возраста женщинам необходимо проходить регулярные скрининговые тесты на ВПЧ. Обследование женщин зрелого возраста, даже тех, кто вакцинирован, помогает исключить наличие инфекции и ранних предраковых изменений. Она подчеркнула, что скрининги нужны даже при отсутствии симптомов.

Проверяться на наличие ВПЧ нет смысла, так как вирус распространен?

И мужчинам, и женщинам, ведущим активную сексуальную жизнь, необходимо раз в год сдавать анализы на ВПЧ, заверила Умарова. Это необходимо делать, чтобы вовремя начать лечение. Особо важно сдавать анализы на ВПЧ именно 16 и 18 типа.

Мужчинам тоже нужно сдавать анализы, несмотря на то, что для них вирус не представляет опасности. Как отметил онколог Заркуа, мужчины передают его половым путем своим партнершам.

Врачи также обратили внимание на то, что вирус папилломы человека может протекать бессимптомно, а может проявляться изменениями на коже.