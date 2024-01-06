Отказ от мяса и одно яйцо в день. Как закончить пост и не попасть в больницу?

Гастроэнтеролог Белоусов: на выход из рождественского поста потребуется неделя

Пост и связанные с ним ограничения становятся серьезным испытанием для некоторых верующих людей. Однако настоящим испытанием для здоровья может стать не сам отказ от животной пищи, а ее возвращение в рацион. Врачи предупреждают: завершать пост нужно правильно, чтобы не навредить здоровью и не отправиться в больницу прямо из-за праздничного стола. Как правильно выйти из Рождественского поста, который заканчивается 6 января, «Ленте.ру» рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Выходить из поста нужно постепенно

В Сочельник у многих верующих появляется соблазн как можно скорее вернуть в рацион продукты, от которых они отказывались на протяжении 40 дней: яйца, мясо, молочные продукты и алкоголь.

«Когда мы переедаем, нарушается работа печени, желудка. В теле чувствуется тяжесть. При этом уходит ощущение легкости, обретенное во время поста», — предупредил врач.

Неумеренность после поста может спровоцировать обострение гастрита, панкреатита, холецистита, колита, язвы и прочих болезней

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Доктор подчеркнул, что возвращать продукты, от которых человек отказывался во время поста, нужно постепенно, добавляя по одному животному продукту в каждый прием пищи. Он объяснил, что организму здорового человека требуется около недели, чтобы перестроиться и снова начать вырабатывать ферменты для переваривания мяса и животных жиров. У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта на этот процесс уходит две-три недели.

В течение первых двух недель после поста Белоусов посоветовал придерживаться нескольких правил.

Съедать не больше одного яйца в день

Первое время после поста нельзя есть больше одного яйца в день, предупредил гастроэнтеролог. Он отметил, что яйца вкрутую — это тяжелая пища, которая долго переваривается даже при обычной диете. Если же после долгого воздержания от животной пищи съесть сразу несколько яиц, можно спровоцировать обострение гастрита и даже язвы желудка.

Утром ограничьтесь одним яйцом. Да и в целом за день лучше съедать не больше двух-трех яиц. И еще: не варите их вкрутую по 10-15 минут. Пяти минут достаточно, это сделает яйца менее опасными для желудка Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Повременить с жирными и мясными блюдами

Доктор Белоусов также призывает не налегать на жирные и мясные блюда, иначе желудок попросту не справится со свалившейся на него нагрузкой. В первые дни после поста желательно съедать не больше 100-150 граммов мяса птицы или рыбы — такая порция помещается на половине ладони взрослого человека.

Рыбу или мясо лучше готовить на пару или в духовке. Даже куриная грудка, приготовленная в рукаве с овощами, получается нежной и сочной, а главное — полезной, отметил специалист.

Также врач призвал не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки, например, рыбу и яйца. «Будьте поаккуратнее даже с молоком, ведь это тот же белок. Начните его пить не раньше, чем на второй-третий день после поста», — порекомендовал гастроэнтеролог.

Забыть на время про сладости

Сладости и торты с кремом — тоже слишком тяжелая еда для первых дней после поста, отметил доктор Белоусов. Пирожные с белковым кремом усваиваются чуть лучше, но и их не стоит есть сразу. Это же касается зефира и недорогих сортов пастилы, содержащих яйца. Тем, кому очень хочется сладкого, врач порекомендовал есть мармелад или пирожные с фруктами.

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Пить больше воды

После поста также стоит воздержаться от алкоголя, а вот другие жидкости следует употреблять по максимуму, отметил гастроэнтеролог. «Чем больше воды или ягодных, фруктовых морсов, травяных чаев вы пьете, тем проще организм перенесет переход с растительной пищи на белковую», — заверил специалист.

Напоследок врач напомнил, что людям с хроническими заболеваниями разрешено не придерживаться пищевых ограничений во время поста. Если же человек соблюдал пост, но во время разговения почувствовал себя плохо, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.