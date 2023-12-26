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09:10, 26 декабря 2023Забота о себе

Онколог перечислил неочевидные симптомы агрессивного вида рака на ранней стадии

Фото: Sebra / Shutterstock / Fotodom

На ранних стадиях рак желудка, как и другие виды рака, может протекать бессимптомно, рассказал хирург, онколог высшей категории сети медицинских центров «СМ-Клиника» Беслан Балкаров. В комментарии для «Ленты.ру» врач перечислил неочевидные признаки этого агрессивного вида рака, которые позволят диагностировать его как можно раньше.

По словам онколога, на начальном этапе развития рака желудка у пациента возникают проблемы с глотанием, его мучают изжога, тошнота и рвота. Также наблюдаются сильное вздутие живота после еды, чувство сытости даже после употребления небольшого количества пищи.

При раке желудка, как и при любом другом виде этого заболевания, человек резко худеет без видимых причин, а также быстро утомляется. Одышка может возникать даже в состоянии покоя

Беслан Балкаровхирург, онколог

Указав на основные симптомы рака желудка, врач отметил, что подобным образом могут проявляться и другие заболевания, например, гастрит, грыжа, синдром раздраженного кишечника. Если же человека мучают перечисленные неприятные ощущения, ему следует обратиться к врачу как можно быстрее, настоятельно рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Средний возраст пациентов с раком желудка составляет
40-60
лет. Заболевание чаще развивается у мужчин
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По словам онколога, больше других получить диагноз «рак желудка» рискуют люди с наследственной предрасположенностью, пациенты с инфекцией в желудке, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Кроме того, увеличивают риск развития заболевания кислотный рефлюкс, соленая, копченая и пряная пища, отсутствие овощей и фруктов в рационе, а также гастрит, полипы в желудке и вредные привычки, подытожил Балкаров.

Ранее онколог, химиотерапевт Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Врач заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.

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      Вера Владзиевская
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