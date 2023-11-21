Врач рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе

Онколог Иванов заявил, что кофе может снижать риск развития некоторых видов рака

Натуральный свежемолотый кофе может снижать риск развития некоторых видов рака. Об этом неожиданном полезном свойстве популярного у россиян напитка изданию «Газета.Ru» рассказал онколог, химиотерапевт Антон Иванов.

Онколог заявил, что кофе способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника. Более того, при употреблении двух чашек натурального свежемолотого кофе в день почти в два раза снижается риск развития цирроза печени.

Врач объяснил, что кофе содержит множество биологически активных веществ и растительных антиоксидантов, которые защищают печень и обладают противовоспалительным действием.

Основное вещество кофе — кофеин — метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает детоксикацию печени Антон Иванов онколог, химиотерапевт

Напоследок Иванов обратил внимание на то, что исследования кофе продолжаются, а многие выводы ученых неоднозначны. Поэтому он призвал употреблять не более трех чашек напитка в день, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Антон Иванов назвал первые действия пациента после обнаружения рака. По словам врача, сначала необходимо посетить терапевта, который выдаст направление к онкологу.