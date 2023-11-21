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15:23, 21 ноября 2023Забота о себе

Врач рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе

Онколог Иванов заявил, что кофе может снижать риск развития некоторых видов рака

Фото: Jhunelle Francis Sardido / Unsplash

Натуральный свежемолотый кофе может снижать риск развития некоторых видов рака. Об этом неожиданном полезном свойстве популярного у россиян напитка изданию «Газета.Ru» рассказал онколог, химиотерапевт Антон Иванов.

Онколог заявил, что кофе способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника. Более того, при употреблении двух чашек натурального свежемолотого кофе в день почти в два раза снижается риск развития цирроза печени.

Врач объяснил, что кофе содержит множество биологически активных веществ и растительных антиоксидантов, которые защищают печень и обладают противовоспалительным действием.

Основное вещество кофе — кофеин — метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает детоксикацию печени

Антон Ивановонколог, химиотерапевт
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Напоследок Иванов обратил внимание на то, что исследования кофе продолжаются, а многие выводы ученых неоднозначны. Поэтому он призвал употреблять не более трех чашек напитка в день, чтобы не навредить здоровью.

Ранее Антон Иванов назвал первые действия пациента после обнаружения рака. По словам врача, сначала необходимо посетить терапевта, который выдаст направление к онкологу.

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      Алиса Дмитриева
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