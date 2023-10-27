Врач назвал первые шаги пациента после обнаружения онкологического заболевания

Существует четкий алгоритм действий для тех, кому поставили диагноз «рак», рассказал онкохирург, химиотерапевт, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал первые шаги пациента после обнаружения этой опасной болезни.

По словам Иванова, сначала необходимо посетить терапевта, который выдаст направление к онкологу. Попасть на прием к онкологу нужно в течение трех последующих дней. Врач добавил, что пациент может обратиться в частную клинику или отправиться в один из федеральных онкологических центров. «Однако, обращаясь в федеральный центр, нужно понимать, что зачастую из-за отсутствия квот пациентов не кладут сразу на обследование, — предупредил собеседник «Ленты.ру». — Обычно там проводят лишь часть лечения, а в дальнейшем отправляют по месту жительства».

Тем, у кого обнаружили рак, также нужно сдать анализы крови — общий и биохимический, исследование на онкомаркеры, АСТ и АЛТ, содержание калия, перечислил эксперт.

Также пациенту первым делом назначают анализы мочи на определение уровня содержания белков, креатинина, мочевины, фосфатазы. Проводят эндоскопию, например, ЖКТ, органов брюшной полости, а также — МРТ, КТ, УЗИ Антон Иванов онкохирург, химиотерапевт

Пациент со злокачественной опухолью должен пройти и процедуру взятия образцов тканей, которые отправляют на гистологическое и цитологическое исследования, продолжил онкохирург.

Иванов объяснил, что исследования обязаны провести в течение недели со дня первого визита к онкологу. Во время обследований пациента также должны поставить на диспансерный учет. А вот тактику лечения врачи будут определять, когда получат результаты всех обследований, заключил специалист.

Ранее онколог Иван Карасев назвал три незаметных симптома рака. Также он предупредил, что иногда рак можно спутать с простудой.