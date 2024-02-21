Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

Жители Ноябрьска в ЯНАО пожаловались на нашествие муравьев

Жильцы двух домов в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожаловались на нашествие муравьев. На ситуацию в российском городе обратило внимание издание Ura.ru.

Муравьев обнаружили в домах 4 и 6 по проспекту Мира. Жильцы просят управляющую компанию (УК) принять меры, но не могут добиться результата. «Эта извечная проблема с этими муравьями, которые уже не только на кухнях у людей, а практически везде! Как в ЖЭУ не придешь, только одни отговорки и советы — купить мелок какой-нибудь и помазать им, потравить чем-нибудь», — рассказал один из недовольных жильцов.

В городской администрации заявили, что ответственность за содержание мест общего пользования этих домов лежит на УК «Новое время». Если жильцы недовольны тем, как компания справляется со своими обязанностями, необходимо обратиться в Госжилнадзор.

Ранее жители Нового Уренгоя в ЯНАО пожаловались на нашествие тараканов и мышей в жилом доме.