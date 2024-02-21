Жители Авдеевки помогли эвакуировать российского солдата с ранением

Двое жителей Авдеевки помогли эвакуировать раненого солдата ВС РФ под обстрелом

Двое жителей Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь помогли эвакуировать солдата ВС России с ранением, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали группу кассетными боеприпасами. Об этом мужчины рассказали в беседе с РИА Новости.

«Зашли (российские — прим. «Ленты.ру») военные. "ВСУшников нема? — Нема". В последний раз, я сказал, что за сутки до этого видел, бежали по улицам, дали по окнам автоматную очередь. Сказали, собирайтесь, женщин и детей вывести не получится, потому что там (надо перелезать) через заборы», — рассказал Максим Чмырь.

Российские военнослужащие помогли пережившему инсульт Филипко и инвалиду второй группы Чмырю покинуть обстреливаемый город и уйти в тыл одного из населенных пунктов Донецкой народной республики. Вместе с ними в эвакуационной команде оказался раненный в ноги боец, которому мужчины помогли добраться в безопасное место.

«Мы ребятам помогали нести "трехсотого". Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести», — добавил Юрий Филипко. По его словам, обстрел кассетными боеприпасами со стороны противника начался, когда группа пыталась преодолеть поле, людям пришлось до утра прятаться разрушенных дачах. Благодаря утреннему туману угроза вражеских беспилотников миновала, и группа смогла добраться до села Веселое.

По данным украинских военнослужащих, чьи слова приводит американская газета The New York Times (NYT), от 850 до 1000 солдат ВСУ в Авдеевке могли стать военнопленными или числятся пропавшими без вести. Отмечается, что это катастрофическая потеря, которая может ударить по моральному духу армии республики.