На Украине назвали число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

NYT: от 850 до 1000 солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке

До одной тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести. Такое число назвали украинские военные американской газете The New York Times (NYT).

По словам двух солдат, осведомленных об отступлении, от 850 до 1000 солдат могли попасть в плен или числятся пропавшими без вести. Отмечается, что это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

Как заявили источники издания, отступление Украины из Авдеевки был плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники в беседе с газетой не называют потерю Украиной Авдеевки значительным стратегическим поражением.

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.