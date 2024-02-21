Звезда «Дома-2» получил полтора года колонии по делу о разбое

В Пятигорске звезду «Дома-2» Гобозова осудили на 1,5 года колонии за разбой

Пятигорский городской суд приговорили звезду реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова к 1,5 года колонии общего режима по делу о разбое, сообщает «СтарХит».

Гобозова признали виновным по части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Защита намерена обжаловать приговор.

Об уголовном деле в отношении фигуранта стало известно 12 октября 2023 года. Тогда же его отправили под домашний арест. По данным издания, Гобозов сал получить от неизвестных людей угрозы и требования передать им деньги. Мужчина решил лично встретиться с вымогателями, а для этого приехал к посреднице и стал требовать устроить ему встречу. Женщина высказала в адрес Гобозова новые угрозы, и тот ее несколько раз ударил.