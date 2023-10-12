Звезду «Дома-2» отправили под домашний арест по делу о разбое

Звезду «Дома-2» Гобозова отправили под домашний арест по обвинению в разбое

В отношении бывшего участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова возбудили уголовное дело о разбое, его отправили под домашний арест. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат звезды реалити-шоу Магамед Исмаилов.

«Его обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ о разбое. Есть заявление потерпевшей стороны, есть дело», — сообщил адвокат Гобозова. Он не стал раскрывать подробности дела, сославшись на тайну следствия, однако подчеркнул, что его клиент не хотел совершать преступление.

Исмаилов также отметил, что с Гобозовым все в порядке. «Его жена рядом, поддерживает во всем», — добавил адвокат. Уточняется, что делом занимается следственный отдел по Пятигорску.

В мае 2021 года сообщалось, что Гобозова избили во время празднования дня рождения сына. Звезда реалити-шоу заявил, что у него возник конфликт с бывшим тестем.