Бывшего участника «Дома-2» избили на дне рождения сына

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова избили во время празднования дня рождения сына. Как сообщает Starhit, у телезвезды с бывшим тестем произошел конфликт, переросший в драку.

«Все там напились. Меня не то что выгнали, а не пустили на праздник! Слово за слово, и тесть накинулся на меня с тумаками. Как он себя ведет! В таких условиях живет мой сын!» — возмутился Гобозов.

По словам участника телешоу, перепалка с родственниками началась после того, как он публично вспомнил о долгах отца бывшей супруги. «Занимал у меня денег и не отдал. Что мне сейчас делать? Вызывать полицию и все объяснять? У меня рассечена губа», — заключил Гобозов.

Отмечается, что незадолго до этого его бывшая супруга Алиана Устиненко жаловалась на то, что Гобозов не стремится видеться с их общим сыном Робертом и не помогает мальчику материально.

Ранее бывшая участница «Дом-2» Алена Кузнецова, в прошлом сменившая пол, устроила скандал в такси, находясь в нетрезвом виде. Сначала она оскорбляла жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных.