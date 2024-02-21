Звезда «Великолепного века» отреагировал на морозы в Москве

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит заявил, что привык к морозам в Москве

Звезда сериала «Великолепный век», турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что привык к обычным для Москвы морозам. О визите в столицу в минус 30 градусов артист вспомнил во время встречи с поклонниками, пишут «Известия».

«Я как-то приезжал в Москву еще в годы работы моделью. Было минус 25, минус 30 градусов. Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, и он замерзал. Я потом в Турции всем об этом рассказывал. Затем стал часто сюда приезжать, и потом никому в Турции уже ничего не рассказывал. Я привык. Я стал такой же, как вы. Один из вас», — рассказал Озчивит.

Актер сообщил, что в прошлые визиты в Россию видел многие достопримечательности, и отреагировал на изменения, которые произошли в Москве за эти годы. «Потрясающие здания возведены. Ваш финансовый центр великолепен. Я вижу, как ваш город быстро меняется», — отметил артист.

Озчивит прилетел в столицу 20 февраля. В пятизвездочном отеле актера встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Звезда «Великолепного века» прибыл в Россию для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.