Звезду «Великолепного века» встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

Турецкую звезду Бурака Озчивита встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

Турецкий актер и звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит прибыл в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Артист прилетел в Москву и остановился в пятизвездочном отеле — там актера встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Отмечается, что звезда «Великолепного века» от предложенного не отказался и выпил рюмку водки, после чего последовал в свой номер.

По данным издания, Озчивит прибыл в Россию, для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.

Ранее рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

По словам музыканта, он не смог договориться с создателями проекта о приемлемом размере гонорара.