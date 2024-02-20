Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:48, 20 февраля 2024Культура

Звезду «Великолепного века» встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

Турецкую звезду Бурака Озчивита встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Турецкий актер и звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит прибыл в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Артист прилетел в Москву и остановился в пятизвездочном отеле — там актера встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Отмечается, что звезда «Великолепного века» от предложенного не отказался и выпил рюмку водки, после чего последовал в свой номер.

По данным издания, Озчивит прибыл в Россию, для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.

Ранее рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

По словам музыканта, он не смог договориться с создателями проекта о приемлемом размере гонорара.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл детали операции в Авдеевке

      Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки

      США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Газе

      Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

      Путин призвал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России

      В боях за Авдеевку принял участие предназначавшийся для Польши трофейный танк

      Бойца «Азова» заочно осудили за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив в ДНР

      Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в душ

      Путин заявил о наставшем времени России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше