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10:17, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезду «Пацанок» позвали замуж

Звезда «Новых пацанок» Усманилаева сообщила, что ее позвали замуж

Кадр: @amahasla_78

Звезда реалити-шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки» на канале «Пятница!» Амина Усманилаева рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца. О том, что ее позвали замуж, участница телепроектов сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мне сделали предложение. Я в шоке, конечно», — написала Усманилаева. Девушка опубликовала ролик, на котором мужчина надевает ей кольцо на палец. Другие подробности помолвки она не раскрывала.

Ранее другая звезда «Пацанок» Анна Тихомирова, также известная как Тихая, заявила, что ей сделали предложение руки и сердца.

Амина Усманилаева родом из Каспийска. Участвовала в седьмом сезоне реалити-шоу «Новые пацанки», который вышел в 2022 году. По итогам проекта заняла второе место, уступив победу Кире Медведевой. В январе стало известно, что Усманилаева снялась в новом реалити-шоу о похудении «Большие девочки» на «Пятнице!».

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      Олег Давыдов
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