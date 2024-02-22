Агата Муцениеце сняла на видео оголенный живот в ответ на обвинения в фотошопе

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце сняла на видео оголенный живот в ответ на обвинения в фотошопе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Честного развода» запечатлела себя в спортзале в розово-серых легинсах и укороченном лонгсливе, который обнажал часть ее туловища. Также знаменитость примерила оранжевые кроссовки и взяла с собой массивные беспроводные наушники.

При этом Муцениеце показала стройное тело с разных ракурсов. «Друзья, перестаньте меня обвинять в фотошопе. Вот вам видеодоказательства. Я реально каждый день качаю пресс. Вот, собственно, и результат», — заявила артистка. Кроме того, она добавила, что включила в тренировки приседания, которые помогут увеличить ягодицы.

Ранее в феврале Агата Муцениеце показала свою естественную внешность без макияжа во время полета в самолете.