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18:09, 22 февраля 2024Мир

Американский генерал похвалил российскую артиллерию

WP: генерал-майор Армии США Тейлор похвалил российскую артиллерию

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Генерал-майор Армии США Кертис Тейлор похвалил работу и тактику артиллерии Вооруженных сил России. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post (WP).

По данным газеты, Кертис представлял доклад о том, как на примере конфликта на Украине изменилось ведение боевых действий. Издание утверждает, что американские военные пересматривают свой подход к боевым действиям. В частности, они отказываются от тактик, которые использовали в Афганистане и Ираке. Вместо этого Армия США фокусируется на анализе Китая и России, которых газета называет «более изощренными противниками».

«Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными», — цитирует генерал-майора WP.

Ранее ВС РФ оценил министр обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, на Украине Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что может восстанавливать свои силы.

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