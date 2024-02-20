Министр обороны Швеции похвалил Россию

Министр обороны Швеции Юнсон: на Украине Россия продемонстрировала устойчивость

На Украине Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что может восстанавливать свои силы. Так российскую армию похвалил министр обороны Швеции Пол Юнсон, сообщает Euractiv.

«Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу», — констатировал он.

По словам министра, Москва переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, в то время как страны Европейского союза и США не могут принять решение о долгосрочной военной поддержке Киева.

Глава Минобороны подчеркнул, что война России со Швецией «не является неизбежной, хотя обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев». Поэтому Стокгольм намеревается увеличить производство боеприпасов.

Ранее Юнсон заявил, что Королевство направит Украине новый пакет самой крупной за два года военной помощи на сумму 680 миллионов долларов. Уточняется, что в него войдет широкий спектр вооружений, включая снаряды и гранатометы.