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15:46, 22 февраля 2024Ценности

Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж

Американская актриса Анджелина Джоли неожиданно перекрасилась в блонд
архивное фото

архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летнюю знаменитость фотографы заметили на улице Нью-Йорка с новой прической — телезвезда перекрасилась в блонд. Джоли запечатлели в белом лонгсливе, длинном пальто черного цвета и брюках-клеш. Свой образ она дополнила темными очками. При этом в руках Джоли держала объемную сумку.

В декабре 2023 года Анджелина Джоли снялась в прозрачном наряде для журнала The Wall Street Journal. На одном из опубликованных фото знаменитость позировала в мини-платье, сквозь ткань которого были видны бюстгальтер и трусы с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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