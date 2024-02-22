«АвтоВАЗ» вернул в новые Lada Vesta одну опцию

«АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем

«АвтоВАЗ» поставил в дилерские центры первые партии машин Lada Vesta с возвращенной опцией круиз-контроля. Об этом сообщил российский автопроизводитель.

Отмечается, что возможность автоматического поддержания заданной скорости движения авто без воздействия на педаль газа вкупе с ограничителем скорости будет доступна, начиная с комплектации Life (стоит от 1,603 миллиона рублей).

Помимо этого, в недавнем прошлом в Lada Vesta вернули другие функции, включая систему снижения токсичности под стандарт «Евро-5», а также две фронтальные подушки безопасности, напомнили в «АвтоВАЗе».

Ранее стало известно, что Lada Vesta в базовой комплектации без аудиосистемы и подушек безопасности обойдется покупателям примерно в 1,46 миллиона рублей.