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11:13, 22 февраля 2024Бывший СССР

Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушного пространства

Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушной границы

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушной границы страны, сообщил глава Минобороны Виктор Хренин, его слова передает РИА Новости.

«К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно — поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — заявил Хренин.

Ранее помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что начиная с августа 2023 года в Белоруссии зафиксировали шесть случаев нарушения государственной воздушной границы со стороны Польши, Латвии и Литвы.

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      Валентин Карант
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