Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушного пространства

Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушной границы

Белоруссия решила сбивать нарушителей воздушной границы страны, сообщил глава Минобороны Виктор Хренин, его слова передает РИА Новости.

«К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно — поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — заявил Хренин.

Ранее помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что начиная с августа 2023 года в Белоруссии зафиксировали шесть случаев нарушения государственной воздушной границы со стороны Польши, Латвии и Литвы.