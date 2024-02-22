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14:23, 22 февраля 2024Ценности

Блогерша примерила новое платье без стирки и напугала зрителей

Кадр: @indianaboes

Блогерша Индиана Боес из США примерила новый наряд без стирки и напугала зрителей. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем платье бордового оттенка на тонких лямках, оформленном перьями. Затем она подняла руки и продемонстрировала, что кожа в подмышечных впадинах окрасилась в цвет приобретенной одежды. При этом инфлюэнсерша призвала других юзеров не повторять ее ошибку.

В свою очередь пользователи сети высказались об увиденном в комментариях. «О нет, мне так жаль!», «У меня челюсть отвисла», «Я на секунду испугалась, подумав, что это сильная сыпь», «Самый большой страх», — отметили они.

В январе юзерша Ванесса (фамилия неизвестна) с никнеймом @thyhighs надела купленный на сайте крупного южнокорейского ретейлера Musinsa наряд и прославилась в сети.

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      Алина Гостева
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