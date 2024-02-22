Россиянам рассказали о способах поделить имущество в гражданском браке

Роскачество: для раздела имущества в гражданском браке нужны доказательства

Россиянам для раздела имущества в гражданском браке нужны доказательства совместного проживания и права на ту или иную собственность, предупреждает Роскачество. «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями специалистов о том, какие сложности и нюансы могут возникнуть в этом процессе.

У пары в гражданском браке меньше прав

Гражданский брак — это устоявшийся бытовой термин, который, по сути, означает сожительство или не зарегистрированные в загсе отношения.

«С точки зрения законодательства понятия "гражданский брак" в бытовом понимании также не существует. Корректно в данном случае говорить о фактических семейных отношениях. Закон признает только зарегистрированные отношения, и совместное проживание семьи без этой регистрации к браку не приравнивается. Собственно, в этом и заключаются все проблемы, с которыми могут столкнуться сожители при разделе имущества — ведь с точки зрения закона они друг другу никто, и закон их интересы не защищает», — отметили в организации.

При совместном проживании пары без официально оформленного брака нет тех прав, которые есть у зарегистрированных семей. Например, при рождении ребенка требуется совместное заявление матери и отца для признания отцовства. Также не получится потребовать с сожителя алименты, если он не вписан в свидетельство о рождении ребенка.

Сожитель имеет меньше прав, чем супруг, в том, что касается жизни и здоровья второго члена семьи. Его не пустят в реанимацию и не позволят принимать важные медицинские решения, если заранее не оформлена бумага, которая допускает такие действия Роскачество

Раздел имущества в неофициальном браке сложнее, чем в обычном

Неофициальный брак не предполагает автоматического возникновения общей собственности. То, что сожители нажили за период совместного ведения хозяйства, не считается совместным имуществом, если нет соответствующих документов. Сожители также не могут заключить брачный договор, так как этот документ предполагает зарегистрированный союз.

«Если сожители делают совместные крупные покупки (недвижимость, автомобили, крупная техника и так далее), им стоит сразу оформить право общей долевой собственности. Размер доли зависит от вклада каждого. Если сожители приобретают квартиру, ее собственником будет являться тот, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРН. Но в случае заключения соглашения об общей собственности владельцами могут быть оба сожителя», — отмечают эксперты Роскачества.

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Если не получится договориться мирно, стоит обратиться в суд. Чтобы подтвердить право собственности, нужно доказать, что пара вела совместный быт и состояла в семейных отношениях. Для этого могут быть полезны:

• Свидетельства родственников и окружающих. Суд может принять во внимание утверждения, что окружающие считали стороны конфликта семьей, их связывали романтические и материальные взаимоотношения.

• Документальные свидетельства совместного досуга — из отпусков, с различных мероприятий и так далее.

• Документальные свидетельства совместных трат или трат на бытовые нужды.

• Чеки, переводы средств, которые были потрачены на приобретение имущества.

• Целевые кредиты, средства которых использовались для покупок.

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