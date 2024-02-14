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06:57, 14 февраля 2024Забота о себе

Названы главные страхи женщин перед разводом

Адвокат Данильченко назвала отъем ребенка главным страхом женщин перед разводом

Фото: ThiagoSantos / Shutterstock / Fotodom

Развод — событие, которое оказывает сильное влияние на всех членов семьи, однако, как правило, женщины намного чаще, чем мужчины испытывают большие страхи, связанные с бракоразводным процессом. Об этом сообщила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Главные причины, по которым женщины боятся разводиться, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Если у пары есть несовершеннолетние дети, то основной страх женщины — что «бывший муж отберет детей», то есть место их жительства будет определено с отцом, рассказала адвокат.

Она отметила, что, разрешая такого рода спор, суд проверяет, кем из родителей принимаются все необходимые меры, направленные на защиту интересов детей. Среди них обеспечение благоприятных жилищно-бытовых условий места проживания, высококвалифицированной медицинской помощью, воспитания и всестороннего развития, организации мероприятий дошкольного образования и так далее.

Если мама нигде не работала, а занималась бытом и ребенком, то у нее возникает такой страх, что она не сможет предоставить суду доказательства, что сможет обеспечить детей, и суд вынесет решение не в ее пользу. По этой же причине, если женщина финансово несамостоятельна, у нее возникает страх, что папа детей не будет оказывать материальную помощь, что сама она не справится

Виктория Данильченкоадвокат

Еще один страх, по словам юриста, связан с имущественным вопросом. Большая доля семейных споров в судебной практике касается именно раздела совместно нажитого имущества, поделилась она. При этом многие женщины, желающие развестись, переживают, что после развода им ничего не достанется.

«Эти страхи могут быть оправданы, а могут и нет. Например, частое заблуждение — "все оформлено на мужа, значит, я ничего не получу". Согласно закону, все имущество, что приобретено супругами в браке, общее и делится поровну — независимо от того, на чье имя оно записано. Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор или имело место дарение или наследство. Другое дело, если в период брака супруг оформил имущество на своих родственников. Здесь бывшей жене действительно есть за что переживать», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

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      Екатерина Смирная
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