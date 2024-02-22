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18:18, 22 февраля 2024Экономика

Британские компании перешли на четырехдневку

CNBC: 89 % британских фирм сохранили четырехдневку после окончания эксперимента
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Stephen Chung / Globallookpress.com

Большинство (89 процентов) британских компаний, принимавших участие в полугодовом проекте по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сохранили такой режим работы. Об этом со ссылкой на новый опрос участников эксперимента пишет CNBC.

Каждая вторая фирма (51 процент) навсегда перешла на такой график после окончания эксперимента. При этом руководители всех компаний, которых было 61, заявили, что четырехдневная неделя оказала положительное влияние на их организацию, а 55 процентов отметили «крайне положительное» влияние.

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По данным аналитического центра Autonomy, 82 процента директоров рассказали о влиянии нового графика на благополучие сотрудников, 56 процентов отметили снижение текучки кадров, а 32 процента заявили, что четырехдневка помогла в наборе новых работников. Профессор социологии Бостонского колледжа и один из авторов итогового отчета, Джульет Шор, назвала эти результаты превосходными, отметив, что в некоторых компаниях ситуация все еще продолжает улучшаться.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что действующее законодательство РФ дает работникам и работодателям право самим обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, предприятия страны сами определяют график работы. Таким образом, четырехдневка может стать предметом договоренности «между работодателем и работниками в конкретном месте», отметил Орешкин.

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