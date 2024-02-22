Бундестаг поддержал правящие партии ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет

Бундестаг поддержал резолюцию, призывающую поставить Киеву дальнобойное оружие

Бундестаг поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за резолюцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) проголосовали 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

Ранее немецкий парламент отклонил проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Taurus Украине. Инициативу поддержали 182 депутата, против проголосовали 480 парламентариев.