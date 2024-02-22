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17:08, 22 февраля 2024Мир

Бундестаг поддержал правящие партии ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет

Бундестаг поддержал резолюцию, призывающую поставить Киеву дальнобойное оружие

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Бундестаг поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за резолюцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) проголосовали 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

Ранее немецкий парламент отклонил проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Taurus Украине. Инициативу поддержали 182 депутата, против проголосовали 480 парламентариев.

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