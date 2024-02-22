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15:00, 22 февраля 2024Мир

Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине

Бундестаг проголосовал против проекта резолюции о передаче ракет Taurus Украине

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Бундестаг (парламент Германии) проголосовал против проекта резолюции о передаче крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, в ходе заседания немецкий парламент отклонил проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Taurus Украине.

18 января бундестаг проголосовал против предыдущей резолюции ХДС о передаче крылатых ракет Вооруженным силам Украины. Документ был отклонен большинством голосов (485 парламентариев против 178 при трех воздержавшихся).

20 февраля издание Bild заявило co ссылкой на сообщение агентства DPA о планах правительства ФРГ передать Taurus Украине. Как утверждалось, партии правящей коалиции подготовили секретный документ о передаче Украине новой партии боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

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      Юрий Леонов
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