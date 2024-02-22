Чиновницу из российского региона наказали за одну просьбу к местным жителям

В Татарстане уволили попросившую не жаловаться на невывезенный снег чиновницу

Сотрудницу райисполкома Тукаевского района Татарстана Эльвину Авзалову уволили за просьбу к местным жителям не жаловаться ей на невывезенный снег. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Как стало известно, в ответ возмущенным жителям региона российская чиновница заявила, что не разбирается в уборке дорог от снега и не работает с тракторами. «Так что если вы с Тукаевского района, не звоните и не спрашивайте», — попросила Авзалова на опубликованном в соцсетях видео.

За «поведение» чиновницы пришлось извиняться властям муниципалитета, которые объяснили, что Авзалова находилась на трехмесячном испытательном сроке, но в связи с инцидентом была уволена. «За поведение бывшего сотрудника исполнительного комитета мы приносим извинения», –– заявили изданию в пресс-службе администрации Тукаевского района.

Ранее, в августе 2023 года, похожий скандал произошел в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Там наказали местную чиновницу, снимавшую для соцсетей ролики о своей красивой жизни. Россиянке сделали выговор и лишили премий за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения.