Снимавшую ролики о своей красивой жизни российскую чиновницу наказали

Ural Mash: чиновницу из ХМАО, снимавшую видео о красивой жизни, лишили премий

Чиновницу из города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), снимавшую для соцсетей ролики о своей красивой жизни, наказали. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации авторов поста, россиянке сделали выговор и лишили премий за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения.

Уточняется, что 27-летняя чиновница получила взыскание только за видео, на котором она сидит в розовом кабинете, пьет кофе и позирует на камеру. Ролик увидел мэр Пыть-Яха Александр Морозов, который и отправил его в комиссию по этике. Кроме того, женщина публиковала кадры с покупкой iPhone и парковкой автомобиля поперек стоянки. «Когда машина есть, а прав еще нет», — была подписана одна из записей.

Ранее в Башкирии управделами села Кожай-Семеновка уволили из-за ее подработки. Дополнительный заработок в размере 300 тысяч рублей обнаружился в справке о доходах россиянки за 2022 год. Когда выяснилось, что женщина получила эти деньги, оказывая услуги по массажу, ее сняли с должности.