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16:04, 22 февраля 2024Мир

Дания пообещала поддерживать Украину ближайшие 10 лет

Премьер Дании Фредериксен: Дания гарантирует Украине поддержку в течение 10 лет

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Дания гарантирует, что продолжит поддерживать Украину в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, анонсировав новый пакет военной помощи Украине стоимостью 1,7 миллиарда датских крон (22,8 миллиарда рублей по курсу на 22 февраля). Ее цитирует датское издание Berlingske.

«Время не играет на руку Украине. Главное — это действия на поле боя. Поэтому Дания обещает оказывать помощь до тех пор, пока это будет необходимо», — объявила Фредериксен.

Министр также призвала глав европейских стран к более активной поддержке Украины по случаю приближающейся второй годовщины российской спецоперации.

По данным министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, в анонсированный пакет помощи войдут 15 тысяч артиллерийских снарядов, а также беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Ранее Поульсен сообщил, что Дания намерена поставить первые истребители F-16 летом 2024 года.

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      Елизавета Мытарева
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