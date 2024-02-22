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17:25, 22 февраля 2024Силовые структуры

Российские таможенники пресекли деятельность 14 ОПГ в 2023 году

Глава ФТС Давыдов: в 2023 году таможенниками пресечена деятельность 14 ОПГ
Начало событий в новости Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Российские таможенники пресекли деятельность 14 организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов по итогам работы ведомства в 2023 году, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ФТС.

Правоохранительные органы возбудили на основании материалов таможенной службы 360 уголовных и почти 30 тысяч административных дел. Из незаконного оборота изъято свыше 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ, а также 2,3 килограмма сильнодействующих веществ.

Кроме того, Давыдов пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии, назвав их действия «итальянской забастовкой». Глава ФТС признал, что дела на границах с бывшими республиками СССР идут не очень хорошо, потому что партнеры «себя ведут неконструктивно». По его словам, эстонские и латвийские таможенники перестали отвечать на звонки и намеренно сократили трафик. Причину такого подхода Давыдов видит в западных санкциях, введенных после начала боевых действий на территории Украины.

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      Любовь Ширижик
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