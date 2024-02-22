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16:18, 22 февраля 2024Экономика

Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

Глава ФТС РФ Давыдов назвал «итальянской забастовкой» действия Эстонии и Латвии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Действия таможенных органов Эстонии и Латвии можно назвать «итальянской забастовкой». Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, передает РИА Новости.

Он признал, что дела на границах с бывшими республиками СССР идут не очень хорошо, потому что партнеры «себя ведут неконструктивно». Давыдов пожаловался, что коллеги перестали отвечать на звонки и намеренно сократили трафик.

В качестве примера глава ФТС привел пункт пропуска Бурчаки в Псковской области. Десять лет назад через него могли пройти 400 машин, а сейчас в лучшем случае проходят только 150-170. При этом российская сторона обрабатывает и пропускает столько, сколько проходит через другой пункт.

Давыдов подчеркнул, что действия Эстонии и Латвии «противоречат всем канонам и Всемирной таможенной организации, и вообще канонам свободной торговли, мировой торговли», «нарушают все мыслимые и немыслимые правила и подходы».

Причину такого подхода он видит в западных санкциях, введенных после начала боевых действий на территории Украины.

Ранее ФТС сообщила, что по итогам года она перечислила в федеральный бюджет 6,623 триллиона рублей, что на 6,4 процента больше, чем годом ранее, и на 2,45 процента выше плана.

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      Платон Щукин
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